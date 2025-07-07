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В Екатеринбурге загорелся склад на площади 2,5 тыс. кв. м на улице Монтажников

В Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажном здании склада на улице Монтажников. Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным МЧС России, произошло частичное обрушение кровли. «На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники. Силы и средства наращиваются»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Полина Щуцкая

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