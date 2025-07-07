Кубанские промышленники подтвердили лидерство на Всероссийской премии

Представители промышленного сектора Краснодарского края в третий раз подряд вошли в число победителей Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом стало известно на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где состоялось награждение, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Директор завода котельного оборудования «Когенерация» Илья Карпенко попал в десятку лучших. Всего в финал конкурса вошли учредители и руководители шести кубанских предприятий, в том числе «Медлекспром» (моющие и дезинфицирующие средства), армавирская компания «Прок» (производство стальных дымоходов), Краснодарский завод промышленных минералов, а также индивидуальные предприниматели Павел Халабурдин и Олег Игнатенко.

Призы финалистам вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Победителей также поздравили замминистра Иван Куликов, президент РСПП Александр Шохин и председатель «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев.

«Победы в таких представительных национальных премиях – еще одно подтверждение факта, что наш регион сегодня находится на передовых позициях в России в развитии промышленности. Край остается безусловным лидером на юге страны в объеме отгрузки и развитии промышленной инфраструктуры»,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Премию проводит «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга РФ.

Анна Гречко