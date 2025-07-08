ГИС призовут к порядку

Законопроект Минцифры, нацеленный на наведение порядка в массиве государственных информационных систем (ГИС), спустя более года доработки 7 июля внесен на рассмотрение Госдумы. Документ вводит в правовое поле понятия, определяющие различные виды таких систем, и направлен на повышение эффективности и связности процесса информатизации Белого дома. Итоговая редакция законопроекта — попытка найти баланс между соблюдением требований силовиков к безопасности и выстраиванием единого ландшафта ГИС, который даст правительству возможность применять в управлении принципы доказательной государственной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации (149-ФЗ), который должен придать больше осмысленности процессу цифровизации органов исполнительной власти. Законопроект, в частности, вводит в правовое поле понятия «государственная информационная система», «ведомственный сервис», «государственный информационный ресурс», «государственная цифровая платформа», законодательно закрепляет виды ГИС (федеральные и региональные). Делается это для более эффективного учета информационных систем, имеющихся в распоряжении государства, и ради большей прозрачности бюджетных трат на них.

Согласно законопроекту, ГИС представляют собой, по сути, форму исполнения государственных и иных публичных полномочий госорганов, а ведомственные информационные системы — это лишь один из инструментов обеспечения деятельности органа власти. Помимо государственных и ведомственных информсистем в документе обозначены еще и муниципальные и «иные информационные системы».

Документ был разработан Минцифры более года назад (см. “Ъ” от 3 мая 2024 года) и, как рассказали “Ъ” в ведомстве, с тех пор дорабатывался с учетом позиций ведомств и отрасли. Среди появившихся норм — требование о размещении технических средств, используемых ИС, исключительно на территории РФ, обязанность операторов всех видов информсистем обеспечивать их взаимодействие с системой ФСБ по противодействию кибератакам (если обрабатывается информация из государственных или муниципальных систем). «Эти изменения направлены на повышение безопасности данных, упорядочивание работы информационных систем и совершенствование их взаимодействия»,— сказали “Ъ” в Минцифры.

В секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что отсутствие четкого определения ГИС приводит к широкой и неоднозначной трактовке этого понятия — на практике зачастую к ним причисляют ведомственные системы, которые используются для организационного, информационного, хозяйственного и иного обеспечения госорганов. «Отсутствие четкого разграничения между ГИС и ведомственными системами создает избыточную регуляторную нагрузку на организации, использующие IT-решения для внутренних задач»,— отметили в секретариате. При этом для ГИС, обеспечивающих ключевые публичные функции, в Белом доме намерены сохранить жесткие нормативные требования, гарантирующие их защищенность и бесперебойную работу.

Фактически внесенная в Госдуму итоговая редакция правительственного законопроекта — попытка найти баланс между соблюдением требований силовиков к безопасности и выстраиванием единого ландшафта ГИС, который даст Белому дому возможность применять в управлении принципы доказательной государственной политики. Такая политика будет опираться на данные, централизованно и связанно обрабатываемые растущим массивом ГИС под управлением верхнеуровневых автоматических систем: ГАС «Управление» и «Электронный бюджет» (см. “Ъ” от 4 апреля и 12 июля 2023 года).

Венера Петрова