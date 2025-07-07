Axios: Израиль готовится к возможной атаке на Иран

Израильские власти обсуждают возможность еще одной атаки по Ирану на случай, если Исламская Республика возобновит ядерную программу. Как пишет Axios со ссылкой на источники, израилькие чиновники считают, что президент США Дональд Трамп одобрил бы такой сценарий.

По словам источников, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер после недавнего визита в Вашингтон на закрытых встречах сообщил, что, по его впечатлению, Дональд Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану «при определенных обстоятельствах». Одним из таких считается попытка Тегерана вывезти высокообогащенный уран из атакованных ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Другим поводом Израиль считает возобновление Ираном работы объектов по обогащению урана.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждал, что в результате ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. МИД Ирана заявил лишь о «серьезных повреждениях». СМИ писали, что, по данным американской разведки, ядерная программа Исламской Республики оказалась отброшена на несколько месяцев, но не уничтожена.

Лусине Баласян