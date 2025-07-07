Уиткофф отправится в Доху для участия в переговорах о войне в секторе Газа

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Доху, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт. По ее словам, завершение войны в анклаве — «важнейший приоритет» Дональда Трампа.

В Дохе проходят непрямые переговоры Израиля и палестинского «Хамаса» о мирном соглашении. Дату поездки в Катар Стива Уиткоффа госпожа Левитт не уточнила. «Сейчас президент концентрирует внимание на том, чтобы добиться от ''Хамас'' согласия на прекращение огня»,— сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге

7 июля Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Американский президент обещал «жестко» поговорить с ним о прекращении войны с «Хамасом». Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман говорил, что Израиль готов отправить переговорную группу в Доху.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев поворачивается к Газе».

Лусине Баласян