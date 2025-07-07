Мелиораторы требуют с подрядчика по реконструкции водохранилища 138 млн рублей

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» («Кубаньмелиоводхоз») предъявило к подрядчику по реконструкции гидротехнического комплекса сооружений Крюковского водохранилища «Инженерные Технологические Системы» иск на 138 млн руб. за невыполненные работы. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как следует из материалов дела, речь идет о двух контрактах, к исполнению которых у учреждения возникли вопросы. Первый — на реконструкцию гидротехнического комплекса сооружений (ГТС) Крюковского водохранилища, который обеспечивает регулирование паводков. Второй — на реконструкцию насосной станции Закубанской оросительной системы в Абинском районе.

Оба контракта были заключены учреждением от лица Минсельхоза РФ, и оба расторгнуты им в одностороннем порядке. В решении о расторжении контракта на реконструкцию ГРС Крюковского водохранилища говорится, что по истечении срока на выполнение задания по реконструкции (конец августа 2024 года) исполнитель не представил заказчику акты выполненных работ на сумму 79,5 млн руб. по оплаченному заказчиком авансу. Деньги были выплачены за устройство подводящего канала, плотины с железобетонным креплением, парапета дамбы и прочие монтажные работы. В решении по насосной станции в Абинском районе указано на непредоставление актов на 39 млн руб. за поставку оборудования.

В настоящий момент АС Кубани направил в ряд экспертных организаций запрос о возможности проведения судебной экспертизы, которая установила бы стоимость работ, которые подрядная организация смогла выполнить, и определила бы, какой объем из них выполнен с ненадлежащим качеством.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что водохозяйственный комплекс края, одним из ключевых элементов которого является и Крюковское водохранилище, требует капитального ремонта в связи с высокой степенью износа и очистки от донных отложений. Сейчас на Кубани также ведется реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Она была начата после обрушения несущих конструкций гидроузла в 2022 году, что привело к снижению уровня воды на сельскохозяйственных полях. Финансирование проекта осуществляется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. Из федерального бюджета на эти цели выделено 9,5 млрд руб. Подрядчиком по этому объекту выступает АО «ЧиркейГЭСстрой», которое должно завершить работы до конца 2027 года.

Михаил Волкодав