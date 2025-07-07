Зампред правительства Ставрополья Иван Нифонтов стал членом совета по улучшению жизни

В состав совета по улучшению качества жизни населения Ставропольского края вошел новый зампредседателя правительства края — министр физической культуры и спорта Иван Нифонтов. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с тем, из состава совета исключили экс-министра спорта края Бориса Семеняка и добавили трех зампредседателя правительства — Анатолия Антоненко, Ивана Нифонтова и Игоря Иванова.

Новым секретарем совета стал минэкономразвития Антон Доронин.

Мария Хоперская