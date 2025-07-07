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Коммерсантъ FM
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Тело экс-министра Старовойта увезли с места его гибели

Сотрудники правоохранительных органов увезли тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта с места его гибели в подмосковном Одинцово. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Сегодня Владимир Путин уволил Романа Старовойта с министерского поста. Спустя несколько часов господина Старовойта нашли мертвым. По данным «Ъ», рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Glock, которым его удостоили в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан. СКР назвал основой версией самоубийство.

По данным телеканала «РЕН ТВ», тело бывшего министра опознала его подчиненная.

Как стало известно «Ъ», на господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении на строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Среди давших показания был бывший губернатор региона Алексей Смирнов. Роман Старовой также занимал губернаторский пост в области с 2019 по 2024 годы.

Фотогалерея

Каким был Роман Старовойт

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Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании правительства России, май 2025 года

На заседании правительства России, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Перед началом интервью, март 2025 года

Перед началом интервью, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото: Telegram- канал Романа Старовойта / Министерство транспорта России

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

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Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании правительства России, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Перед началом интервью, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото Романа Старовойта в детстве

Фото: Telegram- канал Романа Старовойта / Министерство транспорта России

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

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