Тело экс-министра Старовойта увезли с места его гибели

Сотрудники правоохранительных органов увезли тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта с места его гибели в подмосковном Одинцово. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

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Сегодня Владимир Путин уволил Романа Старовойта с министерского поста. Спустя несколько часов господина Старовойта нашли мертвым. По данным «Ъ», рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Glock, которым его удостоили в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан. СКР назвал основой версией самоубийство.

По данным телеканала «РЕН ТВ», тело бывшего министра опознала его подчиненная.

Как стало известно «Ъ», на господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении на строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Среди давших показания был бывший губернатор региона Алексей Смирнов. Роман Старовой также занимал губернаторский пост в области с 2019 по 2024 годы.