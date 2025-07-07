Израильская авиакомпания Israir возобновит рейсы между Тель-Авивом и Сочи

Авиакомпания Israir планирует в августе возобновить регулярные рейсы между Тель-Авивом и Сочи, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля. Полеты будут выполняться несколько раз в неделю.

«Все большее количество авиаперевозчиков между Израилем и РФ возвращаются на маршруты. Начиная с августа 2025 года количество авиакомпаний, объединяющих наших страны возрастет до четырех»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Стоимость авиабилетов будет начинаться от $399 без багажа.

27 июня Росавиация отменила запрет для российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. В тот же день перелеты в Тель-Авив возобновила авиакомпания «Азимут». С 1 июля рейсы в Россию возобновила израильская El Al, а со 2 — еще один российский перевозчик, компания Red Wings.