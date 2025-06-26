«Азимут» возобновит рейсы в Тель-Авив с 27 июня

Авиакомпания «Азимут» возобновляет рейсы в Тель-Авив с 27 июня из-за открытия воздушного пространства Израиля. Об этом говорится в сообщении авиагавани.

Рейсы будут восстановлены в два этапа: с 27 июня — из Сочи, с 30 июня — из Минеральных Вод.

Ограничения на полеты в Тель-Авив постепенно снимают и другие авиакомпании. С 1 июля рейсы возобновит израильская El Al, с 2 июля — российская Red Wings.

Воздушное пространство Израиля открыли утром 24 июня. С тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона были сняты ограничения на количество прибывающих и отправляющихся рейсов. Воздушное пространство Израиля было закрыто на время конфликта с Ираном, который длился с 13 по 24 июня.