Авиакомпания El-Al возобновит перелеты между Тель-Авивом и Москвой с 1 июля

Израильский авиаперевозчик El Al 1 июля возобновит регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив—Москва, следует из расписания полетов на сайте компании.

Ранее о возобновлении авиасообщения между Россией и Израилем сообщал ТАСС со ссылкой на Министерство туризма ближневосточной страны.

По данным информагентства, авиарейсы будут выполняться пять раз в неделю, ежедневно с воскресенья по четверг. Принимать израильские самолеты в Москве будет аэропорт Домодедово.

24 июня с тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона были сняты ограничения на количество прибывающих и отправляющихся рейсов. Израиль закрыл свое пространство 13 июня, после начала операции «Нация как лев». Тогда израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. В тот же день Исламская Республика ответила массированным запуском ракет по территории еврейского государства.

Степан Мельчаков