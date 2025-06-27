Росавиация разрешила российским компаниям летать над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация сообщила об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании.

Специалисты агентства продолжают отслеживать работу воздушного транспорта в ближневосточном регионе. В случае изменения обстановки «информация будет оперативно доведена до авиакомпаний», подчеркнули в ведомстве.

Временный запрет на полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана Росавиация издала 13 июня на фоне обострения ирано-израильского вооруженного конфликта. В течение двух недель меры неоднократно продлевались. 25 июня Росавиация разрешила российским перевозчикам летать в Израиль в дневное время.