Почти 2 тысячи кубанских семей направили маткапитал на улучшение жилья

С начала 2025 года почти 2 тыс. семей в Краснодарском крае направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По словам замглавы Кубани, благодаря информационному обмену между отделением Соцфонда России по краю и 19 банками жители могут быстрее направлять средства на строительство или покупку жилья. Ранее для этого требовалось подавать заявление в СФР или МФЦ.

Материнский капитал можно использовать на погашение ипотечного долга, процентов или в качестве первого взноса — вне зависимости от возраста ребенка, с рождением которого был выдан сертификат.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю за пятилетний период проактивной выдачи оформило 165 тыс. сертификатов на материнский капитал. Механизм, запущенный 15 апреля 2020 года, стал частью федеральной цифровой трансформации в сфере оказания государственных услуг.

Анна Гречко