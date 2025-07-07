Четырех жителей Севастополя будут судить за организацию незаконной миграции

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, организовавших канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, генеральный директор коммерческой организации создал группу для привлечения нелегальных иностранцев к работе на стройке без заключения трудовых договоров. В состав группы вошли юрист, бригадир и сотрудница отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел. Постановкой на учет иностранцев в Севастополе, не имеющих законных оснований для пребывания в России, они занимались в период с августа по октябрь 2024 года.

Кроме того, в августе того же года сотрудника ОВМ похитила у знакомой 10 тыс. руб. под предлогом помощи в смене адреса регистрации по месту жительства двух граждан России. Этим процессом занимался другой сотрудник ОВМ, однако обвиняемая присвоила деньги себе.

Четверо жителей Севастополя обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Двое из них также обвиняются по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Одна из участниц группы обвиняется также по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алина Зорина