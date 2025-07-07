В Анапе начали демонтаж защитного вала вдоль пляжей

Вдоль побережья Анапы начали поэтапно демонтировать защитный вал, возведенный после ЧС с мазутом. Работы проводят на основании мониторинга и консультаций со специалистами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на компанию «Курорты Анапы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Основной демонтаж проводится на двух отрезках: от Лечебного пляжа в районе Морпорта до моста возле технополиса «Эра» и от конца села Витязево до реки Можепсин. Техника движется навстречу друг другу. Участок между территориями — от Можепсина до «Эры» в районе пляжей Джемете — пока оставят, поскольку здесь продолжаются водолазные работы и подъем мазутных фрагментов со дна.

По словам директора «Курортов Анапы» Николая Заливина, демонтаж ведется на четырех участках. После разравнивания вала фронтальными погрузчиками его просеют с помощью техники, применяемой для очистки пляжей. В компании подчеркнули, что демонтаж не означает открытие пляжей — это только подготовка к следующему этапу ликвидации последствий ЧС.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с грузом мазута затонули 15 декабря 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе. Объем нефтепродуктов на обоих судах оценивается в 9 тыс. т, при крушении в Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Гречко