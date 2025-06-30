Бойцов танковой бригады ВСУ осудили за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело против четверых военнослужащих 17-ой отдельной танковой бригады ВСУ: Александра Королева, Антона Пецеры, Николая Таратуты и Владимира Захарычева. Их признали виновными в совершении теракта в Курской области. Осужденным назначили от 15,5 до 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Как сообщила военная прокуратура, фигуранты въехали в Кореневский район Курской области в сентябре-октябре 2024 года. Они напали на село Ольговка и на протяжении месяца участвовали в его блокаде. В это время украинцы наблюдали за местностью и действиями российских бойцов, запугивали местных жителей.

Преступников задержали 18 ноября. Они пытались эвакуироваться, когда их заметили военнослужащие ВС РФ. В итоге террористов окружили, они сдались в плен.

На прошлой неделе военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ, причастного к ракетным ударам по Курской области. Следствие считает, что его подчиненные не менее семи раз запускали ракеты по позициям ВС РФ и гражданским объектам в регионе. 26 июня приговор также вынесли трем бойцам ВСУ, которых взяли в плен в районе поселка Новый путь в Курской области.

Никита Черненко