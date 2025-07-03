Наводчику украинского БМП «Брэдли» дали 13 лет строгого режима

2-й Западный окружной военный признал виновным в теракте оператора-наводчика БПМ «Бредли» ВСУ Сергея Смулько. Он участвовал в нападении на Курскую область в прошлом году. Мужчину приговорили к 13 годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Украинец, будучи членом экипажа БМП, въехал в Глушковский район Курской области ночью 3 октября. По данным военной прокуратуры, там машина направилась в село Веселое, где экипажу приказали высадить подкрепления и забрать раненых бойцов ВСУ.

В ту же ночь «Брэдли» подорвалась на мине. Смулько получил контузию и потерял сознание. На утро его обнаружили российские военнослужащие в ближайшей лесопосадке, и фигурант сдался в плен.

Ранее 16 лет строгого режима получил наводчик-оператор мехбригады ВСУ Максим Назаренко. Он подвозил минометные расчеты, подкрепление и боеприпасы в Глушковский район и участвовал в удержании села Веселое. 30 июня приговорили четырех военнослужащих украинской танковой бригады, напавших на село Ольговка в Кореневском районе Курской области.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко