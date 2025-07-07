В Ярославской области ожидается гроза в ближайшие сутки

В Ярославской области с 18:00 7 июля до 18:00 8 июля пройдут кратковременный дождь и гроза с усилением ветра. В связи с этим в министерстве региональной безопасности (МРБ) призвали не находиться и не ставить машины около деревьев, ЛЭП, слабо укрепленных конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем в министерстве сообщили и о жаркой погоде в период с 8 по 9 июля до +32°С.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды»,— сообщили в МРБ.

В областном ГУ МЧС советуют не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал прогноз погоды на текущую неделю.

Алла Чижова