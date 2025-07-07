В Ярославль придет 30-градусная жара

В Ярославле на этой неделе температура воздуха прогреется до +34°С. Прогноз дает Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Понедельник, 7 июля, станет самым холодным днем недели: дневная температура воздуха составит +25°С, ожидается небольшой дождь. Во вторник потеплеет до +30°С, но еще будет облачно. В среду, 9 июля, ожидается +29°С, а в четверг температура воздуха поднимется до +34°С, временами прогнозируется небольшой дождь.

В пятницу, 11 июля, малооблачно и +31°С, в субботу температура останется прежней, но могут быть дожди. Осадки сохранятся на воскресенье, в этот день на улице будет +28°С.

Ночи на этой недели ожидаются также теплые — +18…+20°С.

Алла Чижова