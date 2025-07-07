В Новороссийске возбудили дело против подрядчика за хищение 3,6 млн рублей

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Адыгеи, которого подозревают в мошенничестве при оказании ремонтных услуг в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант заключил договоренности с пятью жителями Новороссийска о проведении ремонтных работ в их квартирах. Злоумышленник якобы получил предоплату, предназначенную для закупки строительных материалов и начала работ, однако обязательства не исполнил. Подрядчик потратил средства на личные нужды.

Ущерб составил 3,6 млн руб. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко