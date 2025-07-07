Ростовская область войдет в туристическую схему «Восточный Юг России»

Волгодонск может получить статус курорта федерального значения в рамках развития туристической инфраструктуры Ростовской области. Об этом сообщили «Вести.Юг» со ссылкой на управляющего партнера научно-исследовательского центра «Картфонд» Рахима Махмудова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Эксперт рассказал, что Ростовская область вошла в федеральную туристическую схему «Восточный Юг России», разработанную «Картфондом» совместно с ВЭБ.РФ. Такие схемы получили только те макротерритории, которые в ближайшие десять лет обеспечат максимальный эффект для регионов, бизнеса и граждан.

«Задача — повысить их статус, чтобы они из курортов местного регионального значения становились курортами федерального значения. В Волгодонске мы на берегу предлагаем создать и гостиничный номер, инфраструктуру для водных судов, и термальный комплекс»,— заявил представитель «Картфонда».

Эксперт привел данные о туристическом потенциале региона. Только по трассе М-4 "Дон" через Ростовскую область проезжает 7 млн. человек, а турпоток с Поволжья и юга Урала составляет около 2 млн. человек.

«Глубина проникновения туристов увеличилась. Если турист готов был съезжать на 5-10 км от федеральной трассы, то сегодня туристы до 80 км съезжают и останавливаются в новых локациях»,— отметил господин Махмудов.

При реализации туристической схемы поток туристов увеличится с 3,8 млн человек в 2023 году до 4,3 млн к 2030 году. Приток иностранных туристов в Ростовскую область вырастет на 31% к 2030 году. В туристическую схему включены четыре города области: Волгодонск, Азов, Цимлянск и Таганрог. Все они участвуют в конкурсе Минстроя по развитию малых исторических городов.

Валентина Любашенко