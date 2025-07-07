Житель Сочи подозревается в тройном убийстве, совершенном в Гатчине в 2002 году

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Сочи по подозрению в убийстве трех человек в Гатчине 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2002 года в одном из домов, расположенных в Гатчине, сотрудники полиции обнаружили трупы двух женщин и мужчины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Спустя более 20 лет сотрудники правоохранительных органов получили свидетельские показания о возможной причастности к преступлению одного из членов организованной преступной группы, которая тогда действовала на территории этого района.

Сообщается, что злоумышленник владел информацией о том, что в квартире жертв хранится крупная денежная сумма. После чего он предположительно убил их, похитил деньги и скрылся с места преступления.

Алина Зорина