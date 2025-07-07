На поддержку аграрных проектов участников СВО в Адыгее выделят 7,9 млн рублей

Республика Адыгея получит 7,9 млн руб. на агропромышленные проекты участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Республика Адыгея войдет в число регионов, которые получат поддержку правительства РФ по программе «Агромотиватор». Она действует с начала 2025 года.

На эти цели уже выделяли 200 млн руб., которые направили в 19 регионов. Грант для разведения крупного рогатого скота на производство мяса и молока составит до 7 млн руб. Для других направлений агробизнеса сумма достигает 5 млн руб. Региональные комиссии отберут получателей грантов, оценивая представленные проекты.

Финансирование также получат Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Якутия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Общий объем составит 64,2 млн руб.

Алина Зорина