В Крыму выявлено более 1,7 тысячи IT-мошенничеств с начала года

С января по май 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 1780 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в региональном управлении МВД. В ведомстве отмечают сохраняющуюся популярность у злоумышленников схем с телефонными звонками от имени сотрудников банков, правоохранительных органов и операторов онлайн-сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации МВД, наиболее распространенными способами завладения средствами остаются звонки через мессенджеры от имени представителей различных ведомств с предложением перевести деньги на «безопасный счет», хищения при сделках на сайтах объявлений и размещение фишинговых ссылок в социальных сетях. Также фиксируются случаи обмана при покупках в интернет-магазинах, сообщения от «попавших в беду родственников», ложные уведомления о выигрыше или блокировке банковской карты.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники используют все более сложные способы, включая видеозвонки через мессенджеры с участием людей в форменной одежде. При этом создается впечатление, что разговор ведется с сотрудником полиции или другого госоргана.

По данным ведомства, за 2024 год на территории Крыма было зафиксировано более 4000 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий ущерб тогда составил свыше 160 млн руб., из которых около 40 млн удалось возместить.

Для профилактики IT-преступлений МВД по Республике Крым проводит информационно-разъяснительную работу среди населения. В рамках кампании установлено 44 ростовых макета сотрудников полиции с памятками, рекомендации по цифровой гигиене размещаются на экранах в МФЦ и в общественном транспорте. Кроме того, по инициативе ведомства на оборотной стороне ежемесячных квитанций за ЖКУ публикуются советы о том, как не стать жертвой мошенничества.

С начала года сотрудники полиции провели более 6 тыс. профилактических лекций в школах, вузах и колледжах региона. Отдельное внимание уделяется разъяснению уголовной ответственности за участие в IT-преступлениях.

Богдан Кобец