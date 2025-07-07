В аэропорту Сочи объяснили причины массовых задержек рейсов

Утром 7 июля в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали более 50 рейсов. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, сбои связаны с ограничениями на полеты в ряде других российских регионов и поздним прибытием самолетов в аэропорт города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По состоянию на 11:00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 38 рейсов. Причиной этого стало позднее прибытие воздушных судов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска и других городов.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме, обслуживание самолетов ведется в порядке очереди. Для оперативной работы службы аэропорта усилены дополнительным персоналом.

Во многом задержки рейсов обусловлены корректировкой расписания авиакомпаний, которые адаптируются к ограничениям на полеты в воздушном пространстве над Поволжьем, Москвой и Санкт-Петербургом. По данным пресс-службы аэропорта, не исключено, что произойдут дополнительные изменения.

Сейчас скопления пассажиров в терминале нет, им предоставлены все положенные услуги: прохладительные напитки, питание, а при длительной задержке — размещение в гостинице.

«Ограничения связаны исключительно с обеспечением безопасности полетов — это главный приоритет гражданской авиации»,— отметили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, по данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 8:55, в воздушной гавани курорта на вылет задерживаются 34 рейса, еще 25 — на прилет. Отменены четыре рейса.

Алина Зорина