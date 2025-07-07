Тутаевский завод мороженого возобновит работу 8 июля

В Тутаеве Ярославской области фабрика мороженого ООО «Айсберри-ФМ» с 8 июля начнет работать в прежнем режиме ввиду снятия ограничения на слив отходов. Об этом сообщили в областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что фабрика приостановила работу из-за отключения от системы канализации. Услуги по водоотведению предприятию оказывало ООО «Водоотведение», которое 30 июня перестало принимать стоки из-за их несоответствия нормативам. 4 июля суд частично удовлетворил ходатайство фабрики, запретив до вступления в законную силу решения по делу временно ограничивать, прекращать и отказываться от оказания услуг.

«В настоящее время ограничения на сливы отходов сняты. Со вторника фабрика возобновляет работу в прежнем режиме»,— сообщили в профильном министерстве.

В настоящее время в суде рассматривают иски ООО «Водоотведение» и ООО «Айсберри-ФМ». Первая организация выставила фабрике счета за прием сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в сверхнормативных концентрациях, а также за негативное воздействие на центральную систему водооведения. Фабрика, в свою очередь, не согласилась с результатами испытаний проб воды и настаивает на признании их недействительными.

Алла Чижова