В Тутаеве завод мороженого подключили к канализации после определения суда

В Тутаеве Ярославской области возобновлен прием стоков в систему канализации от фабрики мороженого ООО «Айсберри-ФМ». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ООО «Водоотведение», которое оказывает данные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что фабрика приостановила работу из-за отключения от системы канализации 30 июня. 4 июля Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил ходатайство ООО «Айсберри-ФМ», запретив до вступления в законную силу решения по делу временно ограничивать, прекращать и отказываться от оказания услуг по приемке и транспортировке сточных вод абонента.

«Определение суда об обеспечении иска от 4 июля исполнено, прием стоков возобновлен сегодня в 12:15. Организация водоотведения продолжит контролировать состав и свойства производственных стоков. Споры о задолженности по оплате за негативное воздействие и превышение загрязняющих веществ продолжатся в суде»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в ООО «Водоотведение».

Как сообщил ранее «Ъ-Ярославль», ООО «Айсберри-ФМ» оспаривает результаты анализов сточных вод, в которых зафиксировано превышение нормативов загрязняющих веществ. Также фабрика не согласна с повышенной платой за услуги по водоотведению, которую поставщик коммунальной услуги обосновывает превышением нормативов. Иски об этом рассматривает арбитражный суд.

Антон Голицын