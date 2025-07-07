Цены на новостройки в Ростове выросли на 3,6 %

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 3,61% с начала 2025 года. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи» и директора агентства недвижимости Immobily Алексея Олейникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост цен за полгода эксперт отметил в Октябрьском районе — на 18,17%. Стоимость квадратного метра там составила 160,9 тыс. руб. В то же время в Железнодорожном районе зафиксировано снижение на 6,5% — до 136,9 тыс. руб.

Незначительные изменения произошли в Пролетарском (172,7 тыс. руб.), Ленинском (164,4 тыс. руб.) и Ворошиловском (140,8 тыс. руб.) районах. Разница составила не более одного процента.

Несмотря на состояние стагнации на рынке недвижимости в 2025 году, небольшой рост стоимости жилья не снизил спрос. К лету на рынке недвижимости произошло оживление — ростовчане стали чаще покупать жилье.

«Это может быть связано с тем, что кто-то уже откладывал приобретение недвижимости и сегодня заметил небольшое снижение ставки. Соответственно, курс или тенденцию обозначили, падают депозиты — появляется смысл ловить момент, когда застройщики предлагают хорошие скидки, к тому же действует семейная ипотека», — рассказал Алексей Олейников.

Эксперт отметил, что рост стоимости недвижимости — не окончательная цифра, и в следующие месяцы стоит ожидать увеличения цен на рынке недвижимости. На это повлияет удерживание высокой ключевой ставки, которая значительно отражается на повышении цен на себестоимость материалов и рабочей силы.

Валентина Любашенко