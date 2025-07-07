Оперштаб: глава Роспотребнадзора Анапы покинула пост из-за выхода на пенсию

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг в своем Telegram-канале распространившуюся в соцсетях и СМИ информацию об увольнении начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Анапе из-за отказа публиковать данные проб воды и заявления о закрытии пляжей на год. Сообщается, что Лариса Медведева покинула пост в связи с выходом на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

24 июня 2025 года госпоже Медведевой исполнилось 65 лет, по данным оперштаба, это является предельным возрастом для пребывания на гражданской службе, к которой относится ее должность.

Касаемо вопроса проб, сообщается, что управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит регулярные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях региона, включая Анапу и Темрюкский район. Актуальную информацию о санитарном состоянии курортов на основе результатов проб ведомства жители и гости региона могут получать из инфографики на туристическом портале Краснодарского края, которую обновляют еженедельно.

Алина Зорина