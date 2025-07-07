На торги выставлен Дом вологодского купца Галкина в Ярославле

В Ярославле на продажу выставили объект культурного наследия Дом жилой вологодского купца А.А. Галкина, конец XIX в. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Историческое здание продается вместе с земельным участком площадью 800 кв.м. за 14,1 млн руб. Объект расположен на берегу Волги, на улице Смолякова, 23а. Министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров считает, что такое расположение сделает здание привлекательным для инвесторов, которые должны будут сохранить исторический облик объекта и приспособить его к современному использованию.

Ранее Дом купца использовался как административное здание мукомольного завода. Рядом с ним стоит мукомольная мельница купцов Александра Галкина и Ивана Вахрамеева, которая также сейчас выставлена на продажу.

Алла Чижова