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Житель Армавира обвиняется в изготовлении и сбыте экстремистской символики

Перед судом в Армавире предстанет местный житель по обвинению в изготовлении и сбыте символики экстремистских организаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, в январе и феврале 2025 года 37-летний житель Армавира изготавливал и продавал игральные нарды, фишки, четки с символикой организации, признанной экстремистским движением. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Армавирец обвиняется в двух эпизодах изготовления и сбыта в целях пропаганды атрибутики и символики экстремистских организаций (ч. 2 ст. 282.4 УК РФ). Он признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина

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