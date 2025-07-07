Верховный суд Адыгеи запретил производство угля на сельхозземле в Майкопе

Верховный суд Адыгеи запретил жителю республики производить древесный уголь на участке сельскохозяйственного назначения, подтвердив решение районного суда по иску прокуратуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Адыгеи рассмотрела апелляционную жалобу местного жителя на решение Майкопского районного суда. Ранее суд запретил ему заниматься производством, расфасовкой и хранением древесного угля на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что такая деятельность может привести к полной непригодности участка.

Судебная коллегия Верховного суда Адыгеи не нашла оснований для отмены или изменения обжалуемого решения. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Определение вступило в законную силу.

Алина Зорина