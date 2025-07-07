Трамп заявил, что очень помогает Украине в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает Украине значительную помощь в конфликте с Россией. Так он ответил на вопрос, почему Вашингтон не поддерживает Киев в том же объеме, как Израиль.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас»,— подчеркнул господин Трамп в беседе с журналистами. Трансляция велась на Youtube-канале Forbes Breaking News.

5 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Позднее господин Трамп подтвердил, что поставка ракет Patriot на Украину входила в перечень тем, которые стороны обсуждали. О конкретном решении по этому поводу американский президент не рассказал. По данным Axios, лидеры двух стран договорились о поставках ПВО и оружия Киеву.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».