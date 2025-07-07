На Дону собственнику участка грозит штраф на перемещение плодородной почвы

В Песчанокопском районе обнаружили факт незаконного снятия и перемещения 1,4 тыс. кв. м. плодородного слоя почвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что ведомство применит соответствующие меры реагирования.

«Специалисты отдела будут рассматривать привлечение к административной ответственности по ст. 8.6 п. 1 КоАП РФ («Порча земель»). Кроме того, если будет доказано, что перемещение сделано «самовольно» и дело будет рассмотрено, то с момента вступления в законную силу постановления будет расчет ущерба в зависимости от площади и коэффициента. Также выдано предписание по устранению нарушений», — сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора.

Константин Соловьев