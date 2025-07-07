На Дону провели сложную операцию беременной пациентке с онкологией

В Ростовском онкодиспансере провели операцию беременной пациентке с раком молочной железы. Женщина поступила на 36-й неделе беременности, после обследования был установлен диагноз. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, после консилиума с онкологами, анестезиологами и акушерами-гинекологами и консультации со специалистами перинатального центра, было принято решение о срочной операции — радикальной резекции молочной железы. Это позволило минимизировать риски для плода и начать лечение без промедления.

«Операция под общей анестезией прошла успешно. На шестой день пациентку выписали в удовлетворительном состоянии для дальнейшего наблюдения и родоразрешения»,— прокомментировали в пресс-службе.

Валентина Любашенко