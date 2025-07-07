На подлете к Ярославлю сбили два БПЛА

7 июля на подлете к Ярославлю были нейтрализованы два БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал господин Евраев.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в течение прошедшей ночи 91 БПЛА, в том числе над граничащими с Ярославской областью регионами: Московской, Тверской и Владимирской областями.

Предыдущая атака на регион произошла 5 июля, тогда был уничтожен один беспилотник.

Алла Чижова