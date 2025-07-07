Два рейса отменили в ярославском аэропорту из-за запрета на полеты
Два регулярных рейса было отменено в аэропорту Туношна из-за введенных 5 июля ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Запрет действовал до позднего вечера 6 июля. В субботу самолетов не было запланировано, поэтому отмен не было. В воскресенье должно было состояться два рейса — в Москву и Санкт-Петербург. Они и были отменены.
Ранее в Росавиации сообщили, что в период с 5 июля до утра 7 июля российские авиакомпании из-за ограничений отменили 485 рейсов.