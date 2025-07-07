В отдельных районах Дона сахар подорожал до 72 рублей за килограмм
В начале июня 2025 года в отдельных районах Ростовской области цена за килограмм сахарного песка составила 72 руб., что на 5,4% выше, чем в среднем по региону (68,56 руб. за кг). Соответствующая информация опубликована на сайте Ростовстата.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самые высокие цены за килограмм сахара зафиксировали в Таганроге — 72,54 руб. за кг. Немного дешевле продукт стоит в Волгодонске (71,1 руб.).
Самые низкие цены на сахарный песок зафиксированы в Ростове-на-Дону — 66,2 руб. за кг.