Депутат новосибирского заксобрания отозвал уведомление об участии в новых выборах

Независимый депутат законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин отозвал свое уведомление о намерении участвовать в выборах областного парламента нового созыва. В базе данных ГАС «Выборы» указано, что он «утратил статус выдвинутого кандидата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Илюхин

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Вячеслав Илюхин

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В избирательной комиссии Новосибирской области «Ъ-Сибирь» подтвердили, что господин Илюхин написал заявление о снятии своей кандидатуры с прочерком в графе «причина». Но, по данным ГАС «Выборы», депутат по-прежнему намерен принять участие в выборах в горсовет Новосибирска. Они пройдут одновременно с выборами в заксобрание 12-14 сентября.

Как писал «Ъ-Сибирь», на предыдущих выборах в 2020 году кандидатуру Вячеслава Илюхина в заксобрание выдвинуло региональное отделение партии «Родина». Тогда он одержал победу в одномандатном округе №24.

Валерий Лавский