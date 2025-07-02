Избранный от «Родины» депутат новосибирского заксобрания стал самовыдвиженцем

Независимый депутат законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин намерен переизбраться в региональный парламент нового созыва в своем округе. На этот раз он выдвинул свою кандидатуру сам, следует из данных ГАС «Выборы».

В 2020 году кандидатуру господина Илюхина выдвинуло региональное отделение партии «Родина». Тогда он одержал победу в одномандатном округе №24. При этом, партсписок «Родины» не смог преодолеть пятипроцентный порог. Вячеслав Илюхин в настоящее время является одним из трех депутатов заксобрания, не входящих ни в одну фракцию.

Выборы 76 депутатов заксобрания пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. К настоящему времени уведомления о намерении баллотироваться в одномандатных округах подали шесть человек. Все они являются самовыдвиженцами.

Валерий Лавский