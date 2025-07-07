В сочинском аэропорту задержаны более 50 рейсов

Согласно информации с онлайн-табло сочинского аэропорта в 9:00, утром 7 июля курортная воздушная гавань столкнулась с масштабными задержками рейсов как на вылет, так и на прибытие. В общей сложности 59 рейсов не соблюдают график: 34 борта не вылетели в назначенное время, еще 25 рейсов задерживаются на прилет. Дополнительно сообщается об отмене четырех рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди направлений, по которым зафиксированы задержки на вылет, значатся Москва, Анталья, Архангельск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Элиста, Минеральные Воды, Новосибирск, Сургут, Астрахань, Батуми, Тюмень, Омск, Пенза и Челябинск. Также отменены рейсы в Санкт-Петербург и Самарканд.

На прибытие в Сочи опаздывают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Антальи, Омска, Минеральных Вод, Сургута, Казани, Новосибирска, Элисты, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Вылеты из Самарканда и Санкт-Петербурга отменены.

Роспотребнадзор запустил круглосуточную горячую линию для консультаций граждан в связи с участившимися случаями задержек, отмен и переносов авиарейсов. По телефону 8-800-555-49-43 специалисты ведомства предоставляют правовую информацию о возможности обмена или возврата авиабилетов, а также разъясняют порядок получения компенсаций, включая моральный вред.

Контроль за соблюдением прав пассажиров в текущей обстановке осуществляет Южная транспортная прокуратура. Ведомство следит за соблюдением законодательства со стороны авиаперевозчиков и задействованных служб, в том числе в части своевременного информирования пассажиров и предоставления предусмотренных услуг.

Мария Удовик