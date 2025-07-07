За два года в Краснодаре количество алкомаркетов увеличилось вдвое

В Краснодаре работает 1,8 тыс. алкомаркетов, за два года их число выросло в 2,07 раза. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За год — с июня 2024 года — число алкомаркетов в Краснодаре выросло на 6%. В прошлом году в краевой столице работало 1,7 тыс. точек.

Сейчас Краснодар является третьим городом в стране по количеству алкомаркетов. На первом месте Москва (6,7 тыс.), на втором — Санкт-Петербург (3,2 тыс.).

По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, владельцы алкомаркетов являются одними из немногих арендаторов, которые подписывают длительный договор на старте стройки и сразу предлагают ставку выше рыночной. В Краснодаре они чаще всего выбирают центральные улицы, оживленные районы, участки с высоким пешеходным трафиком. Для владельца это означает стабильный доход и рост стоимости объекта. Такие помещения дорожают быстрее, особенно если договор заключен на 7–10 лет. Покупатели рассматривают это как готовый арендный бизнес и готовы платить больше.

Алина Зорина