Продажи курортного жилья в Анапе выросли на 68%

В Анапе за первые пять месяцев 2025 года продажи курортной недвижимости на первичном рынке выросли на 68%. Реализовано 156 лотов общей площадью 7,6 тыс. кв. м, сообщил РБК Краснодар основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Сочи наблюдается спад: за январь–май 2025 года продажи упали на 34,8% по сравнению с прошлым годом. Всего в городе-курорте было продано 313 лотов (15,9 тыс. кв. м), тогда как в 2024 году за тот же период — 609 лотов (24,4 тыс. кв. м). Эксперты связывают это с высокой стоимостью недвижимости в Сочи.

Положительная динамика зафиксирована в Крыму и Севастополе, где в первые пять месяцев 2025 года купили 92,2 тыс. квартир. Спрос на курортное жилье здесь вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на рост популярности региона.

Между тем, по данным «Дом.РФ», в целом по Южному федеральному округу продажи новостроек за январь–май 2025 года снизились на 31%. В масштабах страны объем реализованного жилья сократился на 16% (до 9 млн кв. м), а в денежном выражении — на 2%, до 1,9 трлн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск включили в список самых недооцененных курортных городов страны. В отличие от популярных черноморских курортов, таких как Сочи, Анапа и Геленджик, где цены на недвижимость значительно выше из-за насыщенного рынка, Новороссийск предлагает более выгодные условия для покупки жилья как для проживания, так и для инвестиций