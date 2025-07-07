В очереди перед Крымским мостом находится более 1 тысячи автомобилей
1,1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Пресс-служба Кремля
Все автомобили находятся в очереди со стороны Тамани. Время ожидания составляет более трех часов.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Всю прошлую неделю на Крымском мосту фиксировались заторы. В пробках могло стоять более 1 тыс. транспортных средств, а время ожидания порой превышало три часа.