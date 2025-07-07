Сочи возглавил топ направлений для одиночных путешествий

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 14% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 10% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва. Столица России собрала 7% июльских бронирований. В Москве путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для одиночных путешествий также вошел еще один город Краснодарского края. Геленджик занял шестое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик