В Сочи на вылет и прилет задерживаются более 50 рейсов

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 8:55, в воздушной гавани курорта на вылет задерживаются 34 рейса, еще 25 — на прилет. Отменены четыре рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Анталью, Архангельск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Элисту, Минеральные Воды, а также в Новосибирск, Сургут, Астрахань, Батуми, Тюмень, Омск, Пензу и Челябинск. Отменили два рейса в Санкт-Петербург и Самарканд.

На прибытие в город-курорт задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Антальи, Омска, Минеральных Вод, Сургута, Казани, Новосибирска, Элисты, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Отменены вылеты из Самарканда и Санкт-Петербурга.

Алина Зорина