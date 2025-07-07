В аэропортах Челябинска и Екатеринбурга задерживаются десятки рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживаются внутренние и международные рейсы. Аналогичная ситуация наблюдается в Челябинске. Больше всего изменения в расписании коснулись петербургских рейсов.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, в Санкт-Петербург не вылетели два рейса авиакомпании «Россия», а также по одному — Smartavia и «Уральских авиалиний». Два рейса «Аэрофлота» не вылетели в Москву, самолет «Победы» — в Калининград. Также два рейса в египетский Шарм-Эш-Шейх будут выполнены с задержкой, два самолета пока не вылетели в Стамбул, один — в Анталью, пишет «Ъ-Урал».

В челябинском аэропорту задерживается прилет трех самолетов из Санкт-Петербурга, двух из Норильска, двух из Москвы, по одному из Антальи и Сочи. Отменены три рейса из Оша, Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты, прибытие которых ожидалось ночью или рано утром, опаздывают на 9-10 часов, отмечает «Ъ-Южный Урал». На вылет задерживаются четыре петербургских рейса, три — в Сочи, два — в Москву. Отменены два рейса до Санкт-Петербурга, один — до Москвы.

В выходные петербургский Пулково работал с существенными ограничениями из-за атак беспилотников. Вечером 6 июля были введены правила прохода в терминал — доступ был разрешен только пассажирам с билетами.