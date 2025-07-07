В Екатеринбурге массово задерживаются авиарейсы

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются внутрироссийские и международные авиарейсы, следует из расписания на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, задерживаются рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» FV-6402 и FV-6418, а также 5N-502 компании Smartavia и U6-174 «Уральских авиалиний». В аэропорт Шереметьево в Москве не могут отправиться рейсы «Аэрофлота» SU-1437 и SU-1401. Задерживается вылет самолета «Победы» по рейсу DP-612 в Калининград.

Рейсы также задерживаются в другие страны: время отправления в Шарм-Эш-Шейх (Египет) перенесли по рейсам UJ-722 Almasria Universal Airlines и FV-5569 «Россия». В города Турции по расписанию не могут отправиться следующие рейсы: в Стамбул — U6-733 «Уральские авиалинии» и SU-630 «Аэрофлот», в Анталью — SU-792 «Аэрофлот».

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал работу 6 июля, сейчас он снова принимает и отправляет рейсы. Над Ленинградской областью сбили три БПЛА.

Ирина Пичурина