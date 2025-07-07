Назначена дата рассмотрения жалобы на арест мэра Красноярска Владислава Логинова

Мосгорсуд назначил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение Басманного райсуда, который заключил под стражу главу Красноярска Владислава Логинова по делу о взятке. Информация об этом размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Мэр Красноярска Владислав Логинов

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Сотрудники СКР и ФСБ задержали мэра Красноярска Владислава Логинова 9 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы). Расследование установило, что в 2018-2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб.

Градоначальника доставили под конвоем в Москву, Басманный райсуд столицы отправил его в СИЗО на 1 месяц 26 дней.

Илья Николаев