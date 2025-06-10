Главу Красноярска водворили в столичный СИЗО по делу о взятке 180 млн рублей

Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу мэра Красноярска Владислава Логинова, который обвиняется в коррупции. Как сообщил Telegram-канал судов столицы, чиновник поместили в один из московских СИЗО на 1 месяц 26 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Владислава Логинова задержали вчера в Красноярске, который он возглавляет с 2022 года. Расследование установило, что в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб. Вознаграждение полагалось за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей.

Градоначальнику предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Под конвоем Владислава Логинова доставили в Москву. Признал ли чиновник вину, пока неизвестно.

Илья Николаев